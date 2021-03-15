Симферополь, 15 марта, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская вновь вынуждена была объяснять свои слова — на этот раз после того, как она назвала грифона «орлольвом». Сама Новосельская позже объяснила, что слова были вырваны из контекста.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Золотой грифон на стеле «Керчь — город-герой»

Министра «поймали на слове» 13 марта — она проводила экскурсию для гостей Керчи, в числе которых был и министр экономического развития РФ Максим Решетников, и в ходе неё назвала грифона орлольвом.

«Это была рабочая встреча, было достаточное количество гостей. И когда я рассказывала о Митридатской лестнице, о том, сколько ей лет, я сказала, что древний город Керчь охраняют грифоны. Один из гостей спросил, кто это такие. И я объяснила, что это мифическое существо, симбиоз орла и льва. Чтобы понятнее было, сказала «орлолев». Это был совершенно частный разговор, мы поняли друг друга, улыбнулись и продолжили осмотр лестницы. Но кто-то из журналистов вырвал из контекста слова», — прокомментировала позже Новосельская «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями позже Новосельская во время совещания у главы Крыма, которое транслировалось в прямом эфире, нецензурно выругалась. И хотя Новосельская тут же извинилась, цитата главы минкульта разлетелась по СМИ и соцсетям.