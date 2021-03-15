Пермь, , 10:14 — REGNUM В Перми уже видны положительные результаты изменений в сфере отлова бродячих собак. Сократилось число безнадзорных животных, а также число нападений собак на людей. Об этом в мэрии на совещании, посвященном решению проблемы бродячих животных, доложил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Дмитрий Андреев.

«Прежде всего, прекращён выпуск животных из приюта в городскую среду. Особое внимание уделяется совершенствованию отлова собак, усилению бригад ловцов, контролю проблемных территорий. Изменения запущены в прошлом году, и мы уже видим первые положительные результаты, которые подтверждаются как снижением покусов, так и данными по численности собак в городе», — сказал он.

Количество бездомных собак сократилось на 900. За 2020 год количество случаев покусов безнадзорными животными снизилось на 27% относительно аналогичного периода в 2019 году. Вместе с тем число покусов домашними собаками осталось на прежнем уровне.

Напомним, в Перми принято решение о том, что ловцов собак начнут сопровождать полицейские с целью защиты от нападений зооактивистов.

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