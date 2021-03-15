Пермь, , 10:13 — REGNUM В Перми наряды полиции будут сопровождать ловцов бродячих собак во время осуществления полномочий по отлову животных. Такое решение принято, чтобы огородить ловцов от нападений зоозащитников, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время совещания, где обсуждался вопрос обращения с животными, была поднята тема агрессивного поведения зооактивистов. Зачастую ловцы собак сталкиваются с воспрепятствованием со стороны населения.

«Нужно согласовать время выезда бригады ловцов, чтобы наряды полиции могли их сопровождать при выполнении служебных обязанностей по отлову. Ловцы должны выполнять свою работу, чтобы обеспечивать безопасность жителей», — сказал подполковник полиции, заместитель командира полка управления вневедомственной охраны по городу Перми Андрей Шаклеин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осенью 2020 года трое ловцов бездомных животных и начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми пострадали от нападения зоозащитников. Собаке уже ввели снотворное, однако зооактивисты не давали забрать животное.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми зоозащитник напал на чиновника мэрии