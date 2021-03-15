Джакарта, , 10:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 потрясло провинцию Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 15 марта в 09:35 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на суше в 34 км к северо-западу от Рутенг — Мангараи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло два извержения вулкана Иль-Левотолок.

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