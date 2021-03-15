Вашингтон, 15 марта 2021, 10:12 — REGNUM Азиатские огромные шершни, прозванные также шершнями-убийцами, могут вновь появиться в США уже этой весной, сообщает со ссылкой на мнения экспертов 14 марта New York Post.
Впервые о появлении этих больших насекомых в стране сообщили в городе Блейне, штат Вашингтон, в декабре 2019 года. Считается, что шершни попали в США через Канаду, попав туда из Азии.
Их снова видели в мае прошлого года в штате Вашингтон. По словам официальных лиц штата Вашингтон, в последний раз шершни были официально замечены в США, когда в ноябре в штате Вашингтон было уничтожено их гнездо. По словам экспертов, ученые и волонтеры в Вашингтоне теперь планируют установить ловушки, чтобы ограничить распространение опасных насекомых небольшим северо-западным уголком штата.
Эти насекомые, известные как азиатские гигантские шершни, могут вырастать до пяти сантиметров в длину и представляют угрозу для медоносных пчел, которых они могут обезглавить за секунды.