Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Азиатские огромные шершни, прозванные также шершнями-убийцами, могут вновь появиться в США уже этой весной, сообщает со ссылкой на мнения экспертов 14 марта New York Post.

«Только королевы переживают зиму, и прямо сейчас тот или иной [шершень], находящийся в спячке, выйдет только, когда станет достаточно тепло для этого — в середине-конце апреля», — отметил Дуг Янега, ученый из Исследовательского музея энтомологии Калифорнии, который изучал шершней.

«На данный момент есть только королева, которая сама пытается вырастить потомство — и мы обычно не видим их, пока ее рабочие не начнут размножаться в мае или июне», — сказал ученый.

Впервые о появлении этих больших насекомых в стране сообщили в городе Блейне, штат Вашингтон, в декабре 2019 года. Считается, что шершни попали в США через Канаду, попав туда из Азии.

Их снова видели в мае прошлого года в штате Вашингтон. По словам официальных лиц штата Вашингтон, в последний раз шершни были официально замечены в США, когда в ноябре в штате Вашингтон было уничтожено их гнездо. По словам экспертов, ученые и волонтеры в Вашингтоне теперь планируют установить ловушки, чтобы ограничить распространение опасных насекомых небольшим северо-западным уголком штата.

«Они делают всё возможное, чтобы выследить их и уничтожить», — сказал Янега о действиях официальных лиц.

Эти насекомые, известные как азиатские гигантские шершни, могут вырастать до пяти сантиметров в длину и представляют угрозу для медоносных пчел, которых они могут обезглавить за секунды.