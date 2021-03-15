Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM Прокуратура в Бурятии инициировала проверку по факту массовых отключений электричества в Улан-Удэ и районах республики 14 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Надзорный орган даст оценку причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, соблюдению законодательства об электроэнергетике», — отметили в прокуратуре.

По итогам проверки, как отмечается, в случае необходимости могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта из-за сильного ветра произошло отключение на Гусиноозёрской ГРЭС. В результате в зону отключения попали потребители ряда микрорайонов Улан-Удэ, а также жители Баргузинского, Джидинского, Курумканского, Кятхтинского и Селингинского районов.

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