Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 13 370 исследований на SARS-CoV-2 выявили 159 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 275 148 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 268 565 победили инфекцию, в том числе 328 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3650 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе двое скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1358 пациентов, в оборудованных гостиницах — 131. На карантине находятся 211 человек.

Согласно официальным данным на 14 марта, в Грузии в результате 26 399 исследований выявили 268 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 233 человека.

Стоит отметить, что в Грузии с 15 марта стартовала вакцинация от COVID-19. Первую прививку публично сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паате Имнадзе.

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