Чита, , 10:09 — REGNUM Мощный штормовой ветер, бушующий сегодня, 15 марта, в Забайкальском крае, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов. Как пояснил первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер, ущерб будет оценивать комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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"Ситуация требует отдельного внимания. Мы справились с чрезвычайной ситуацией 2019 года, минфин Забайкалья сделал в 2020 году крайние выплаты, потому что, к сожалению, Федерация нам отказала. Сейчас необходимо зафиксировать все потребности в финансировании и отдельно рассматривать на комиссии по чрезвычайным ситуациям», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер в Забайкалье нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям. От электроэнергии были отключены 54 населенных пункта в 10 районах.

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