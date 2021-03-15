Волгоград, , 10:13 — REGNUM Новый детский сад начал работу 15 марта в микрорайоне «Родниковая долина» Советского района Волгограда. Учреждение примет 245 воспитанников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В трёхэтажном здании на улице Добрушина разместились 14 групп, в том числе три ясельных. Учреждение имеет отличительную особенность — в саду будет работать театральная студия. Группы полностью укомплектованы игровым и обучающим оборудованием, есть кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, дополнительного образования.

Это уже третий детский сад, который начал свою работу в 2021 году, все они построены по нацпроекту «Демография».

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