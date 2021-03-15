Сеул, , 10:10 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали самый низкий с начала 2021 года уровень поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей исследовательской компании Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 8 по 12 марта среди 2510 человек, уровень поддержки составил 37,7%, что на 2,4% меньше, чем неделю назад.

Известно, что наиболее резкое снижение уровня поддержки главы страны наблюдалось среди лиц в возрасте 20−29 лет (-9,1%), среди лиц 30−39 и 40−49 лет (-1,2%).

Не одобряют деятельность государства 57,4%, то на 1,7% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе.