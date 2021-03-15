Москва, , 10:07 — REGNUM Нефть умеренно подешевела на торгах 12 марта, так и не дотянувшись до уровня $70 за баррель. Однако 15 марта в начале новой торговой недели Brent предпринимает новые попытки роста, тестируя психологическую отметку на преобладающем оптимизме инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На рынках сохраняется некоторая нервозность по поводу возобновившегося роста доходности облигаций несмотря на заверения властей в том, что ситуация на долговых рынках находится под контролем.

Это препятствует более уверенному подъему рисковых активов, включая черное золото. Дополнительным барьером для Brent выступает растущий доллар, который в сложившихся условиях пользуется защитным спросом.

С другой стороны, присутствуют и факторы, толкающие котировки в северном направлении. Во-первых, пятничный отчет Baker Hughes отразил сокращение числа активных буровых установок в США на одну единицу, до 309 штук.

Тем временем Китай сегодня опубликовал блок благоприятной статистики — промышленное производство и розничные продажи превысили прогнозы, а Национальное бюро статистики КНР сообщило, что по итогам первого квартала экономика может продемонстрировать существенное восстановление в сравнении с результатами января-марта 2020 года.

С технической и фундаментальной точек зрения предпосылки для развития импульса роста сохраняются. Переломить растущий тренд на данном этапе способен резкий и устойчивый рост доходности десятилетних трежерис, который одновременно подогреет спрос на доллар.

Главной целью для быков по Brent сейчас по-прежнему выступает уровень $70, уверенный пробой которого откроет дорогу к долгосрочным максимумам в районе $71,40, отмеченным на прошлой неделе», — считает эксперт.

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