Уфа, , 10:12 — REGNUM 59-летнюю женщину обвинили в заведомо ложном сообщении о минировании кафе в Уфе. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в конце прошлого года фигурант уголовного дела распивала алкогольные напитки со своим приятелем в кафе в одном из торговых центров города.

Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились и мужчина ушел из кафе. По версии следствия, фигурант уголовного дела обиделась на него, позвонила спасателям и рассказала о минировании кафе.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Свою вину обвиняемая признала. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе подростка обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте, а также в разбойном нападении на салон сотовой связи.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновскую предпринимательницу обвинили в «минировании» нотариальной фирмы