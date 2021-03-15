Донецк, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 15 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении боевики ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.

На мариупольском направлении зафиксировано применение беспилотного летательного аппарата — ВСУ сбросили с беспилотника один боеприпас.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ленинское», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв среди мирного населения. Информация о разрушениях не поступала.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли посёлка шахты Трудовская на западной окраине Донецка. В результате обстрела загорелся дом.

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