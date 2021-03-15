Ташкент, 15 марта 2021, 10:05 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 марта в министерстве здравоохранения республики.
Последний раз схожий прирост заболеваемости наблюдался в декабре 2020 года. Наибольшее число новых случаев обнаружено в Ташкенте — 93. Общее число выявленных случаев достигло 80 678.
Отметим, в январе и феврале в Узбекистане наблюдалась стабилизация эпидемиологической ситуации — ежедневно регистрировалось 20−50 новых случаев. С 11 марта регистрируется рост заболеваемости.