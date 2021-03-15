Железногорск, Красноярский край, , 10:05 — REGNUM Трое учащихся «Школы космонавтики» в городе Железногорске Красноярского края госпитализированы с отравлением. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Всего, по данным ведомства, с жалобами на боли в животе в медпункт 13 марта обратились 17 учащихся «Школы космонавтики» в возрасте от 15 до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту следствие проводит проверку. По предварительным данным, вечером 12 марта ученики, находящиеся в указанной школе на круглосуточном пребывании, поужинали пищей, поставленной в рамках муниципального контракта КГБУ «Центр Питания». Источник заражения устанавливается.

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