Минск, , 10:15 — REGNUM Белорусская конституция должна отражать стремление народа страны к согласию. Об этом 15 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении жителей страны с Днем конституции, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

«Александр Лукашенко выразил убеждение, что в год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию», — говорится в сообщении пресс-службы

Кроме того, отмечается, что белорусский лидер указал, что принятая на рубеже эпох конституция республики закрепила историческое право народа страны жить в суверенной стране и строить свободное справедливое общество, где «государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи».

«Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений», — также заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко направил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу поздравление в связи с 45-летием архиерейской хиротонии (рукоположения).