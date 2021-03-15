Хабаровск, , 10:06 — REGNUM В Хабаровском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 23 387 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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При этом краевые власти заверяют, что на самом дле привившихся от COVID-19 значительно больше. В некоторых отдалённых районах есть сложности с внесением сведений в общую базу данных, особенно там, где медленно работает интернет.

На 15 марта первую прививку получил 35 421 человек. Всего с начала пандемии в крае выдано почти 50 тыс. положительных тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первую аппликацию вакцины от COVID-19 поставили уже 50 175 забайкальцев.