Симферополь, , 10:02 — REGNUM Один человек погиб, трое получили ранения в результате ДТП с участием сотрудника полиции в Республике Крым 14 марта, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительным данным, сотрудник полиции за рулем автомобиля Mazda двигался из Красноперекопска в Симферополь, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, затем допустил лобовое столкновение с автомобилем ЗАЗ Славута. После этого автомобиль полицейского вылетел на обочину, где его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб 36-летний житель пгт. Раздольное, находившийся за рулем ЗАЗ. Его супруга, а также водители двух иномарок госпитализированы с травмами.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.