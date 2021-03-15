Минск, , 10:00 — REGNUM Военно-воздушные силы и войска противоракетной обороны Белоруссии проведут совместную штабную тренировку с ВКС России. По информации минобороны Белоруссии, тренировка под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Игоря Голуба состоится с 16 по 18 марта.

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В ходе совместной тренировки будут отработаны планирование применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил), а также совместное применение ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России.

В оборонном ведомстве добавили, что в республику уже прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ.

«Российские десантники примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады», — говорится в сообщении минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта на полигоне «Осиповичский» в Минской области стартует вторая фаза совместных военных учений Воздушно-десантных войск РФ и Силы специальных операций (ССО) вооружённых сил Белоруссии.