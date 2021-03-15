Нью-Йорк, США, , 10:00 — REGNUM Песня I can't breathe («Я не могу дышать») американской певицы H.E.R. удостоена музыкальной премии Grammy в категории «Песня года». Об этом сообщает USA Today.

Композиция отсылает к последним словам чернокожего Джорджа Флойда.

Номинация «Песня года» входит в «Большую четверку» вместе с «Лучшим новым исполнителем», «Альбомом года» и «Записью года».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в городе Миннеаполис американского штата Миннесота полицейские в ходе задержания чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

После этого во многих городах начались протесты против произвола полиции, которые перерастали в беспорядки. По делу о гибели Флойда проходят четыре сотрудника полиции.