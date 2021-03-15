Джакарта, , 10:00 — REGNUM В общей сложности 69 612 из 73 263 человек, которые были зарегистрированы как пациенты с COVID-19 в больнице скорой помощи столицы Индонезии Джакарты, выздоровели, сообщает CNN Indonesia.

Начиная с 23 марта 2020 года по 15 марта 2021 года, в больнице скорой помощи Джакарты зарегистрировали 73 263 пациента с COVID-19.

По данным источника, 70 411 пациентов выписали из больницы, 712 пациентов были направлены в другие больницы, 69 612 пациентов вылечились и 87 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, против коронавируса в Индонезии привились 4 020 124 гражданина.

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