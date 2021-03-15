Токио, , 10:09 — REGNUM Вопрос об отмене или продлении в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса пока не готовы обсуждать японские власти. Об этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил 15 марта во время прений в парламенте.

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По его словам, пока не та ситуация, чтобы рассуждать о возможном продлении режима ЧС. Суга подчеркнул, что правительство будет принимать решение относительно чрезвычайного режима с учётом экспертного мнения.

Министр Таро Коно, отвечающий за вакцинацию в стране, заявил, что технически возможно всем привитым выдать паспорта вакцинации. Такой необходимости пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса началась в Японии 17 февраля, первыми вакцину получают медицинские работники. Режим ЧС до сих пор действует в столичном регионе, где проживают около 36 млн человек. Его, как ожидается, отменят 21 марта при благоприятных эпидемических условиях.

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