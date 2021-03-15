Екатеринбург, 15 марта 2021, 10:01 — REGNUM Картографы создали карту Екатеринбурга с подробной данными о городской архитектуре. Проект осуществило одно из издательств, сообщается на сайте инициативы.
На карте, в частности, можно узнать возраст каждого дома в городе. Такая информация передаётся в том числе с помощью цветовой палитры, совпадающей с цветами уральских самоцветов.
С картой можно ознакомиться и в режиме онлайн. Картографисты осуществили свою работу в рамках проекта how-old-is-this.house. Екатеринбург — пятый город, с которым имеют дело специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти отказались признавать конструктивистское здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге архитектурным памятником.
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