Москва, , 09:59 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) направила в Российский футбольный союз (РФС) информацию о возбуждении трёх дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«РФС получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дела заведены в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, вызывавшихся в национальные сборные команды.

В РФС заявили, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2013 году и может быть дисквалифицирован на четыре года.

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