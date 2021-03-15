Кызыл, , 09:58 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 6 по 12 марта зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, это на три случая меньше, чем неделей ранее.

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«За неделю в Кызыле зарегистрировано 17 случаев с ростом на 9 случаев, Каа-Хемском кожууне — 10 со снижением на 8 случаев, Кызылском — 4 со снижением на 2 случая, Бай-Тайгинском — 1, Тес-Хемском — 1 со снижением на 1 случай, Тоджинском — 1, Улуг-Хемском — 1, Чаа-Хольском — 1, Чеди-Хольском — 1», — отметили в минздраве.

В числе заразившихся три ребёнка, а также семь пожилых граждан старше 65 лет. На лечении в стационарах остаётся 94 человека. В тяжёлом состоянии находятся 17 больных. Свободно около половины коечного фонда республики.

Добавим, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в регионе достигло 15 726. Из них выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 14 707 человек. Скончались 194 пациента.