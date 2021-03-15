Москва, 15 марта 2021, 09:58 — REGNUM На востоке Москвы в 2021 году отремонтируют 115 крыш домов, сообщает 15 марта официальный сайт мэра и правительства столицы.
Планируется отремонтировать 82 плоские (или с незначительным уклоном) и 33 скатные кровли. В информации уточняется, что в домах, где это необходимо, утеплят чердачные перекрытия, чтобы восстановить влажность и температурный режим.
«Это повышает энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию кровли. Для утепления используют современный теплоизолятор — минераловатные плиты», — рассказали в релизе.
Также при необходимости будут ремонтироваться деревянные конструкции, материалы обработаю огнебиозащитными средствами.