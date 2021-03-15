Тайбэй, , 09:58 — REGNUM Red Candle Games запустила онлайн-магазин, в котором можно приобрести проекты студии напрямую. Об этом сообщается 15 марта на официальной странице разработчиков в Twitter.

https://twitter.com/redcandlegames/status/1371335941542060032

Таким образом, скандально известная хоррор-игра Devotion теперь вернётся в продажу. По словам разработчиков, все проекты студии будут продаваться без DRM (технических средств защиты авторских прав).

Напомним, Devotion убрали из продажи из-за критики со стороны китайских игроков. Дело в том, что сразу после релиза геймеры обнаружили в игре надписи и иллюстрации, высмеивающие председателя КНР Си Цзиньпина.

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