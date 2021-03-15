Казань, , 10:04 — REGNUM В Татарии засеяли озимыми культурами порядка 552 тыс. гектар. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отмечает хорошее состояние и благоприятную сложившуюся обстановку для озимых.

Весь зимний период сотрудники Россельхознадзора мониторили озимые, их гибель не наблюдалась. В настоящее время важно подкормить культуры азотными удобрениями. Уже накоплено 152 тыс. тонн в действующем веществе (д.в.), или 55 кг д.в. на 1 гектар посева, добавил министр.

В марте-апреле аграрии получат субсидии по основным направлениям, в том числе числе сумма несвязанной поддержки составит 390 млн рублей, стимулирующей на зерновые и масличных культуры — 533 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 823 млн рублей, на покупку минеральных удобрений — 1 млрд рублей, на техническую модернизацию — 554 млн рублей, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области пока взошло 87% посевов — это более 2,4 млн гектаров. На 350 тыс. гектаров озимые культуры пока не взошли. Тем временем на юге области труженики села приступили к внесению удобрений. Весной 2021 года аграриям предстоит засеять яровыми культурами 1,7 млн гектаров.

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