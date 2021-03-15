Ставрополь, , 09:57 — REGNUM В Ставропольском крае при формирования нового правительства к каждому кандидату на назначение будут предъявлены особые требования: все назначения на должности будут проходить лишь после проверки правоохранительных органов с целью исключения возможных коррупционных нарушений по месту предыдущей работы. Об этом заявил глава субъекта Владимир Владимиров в своем Instagram.

«Решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами», — написал губернатор.

По мнению Владимирова, такой «большой антикоррупционный аудит» будет важным опытом партнерства, которое существует, благодаря ранее заключенным соглашениям о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Напомним, 12 марта в Ставропольском крае был задержан по подозрению во взяточничестве первый вице-премьер Александр Золотарев. Глава края Владимир Владимиров в связи с этим отправил правительство в полном составе в отставку.

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