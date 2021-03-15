Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве с 18 по 20 марта состоится традиционная акция «День без турникетов». Экскурсии и мастер-классы подготовили около 50 партнеров акции, сообщается на портале мэра столицы.

Впервые к акции «День без турникетов» присоединяться 12 столичных компаний. В рамках акции гости смогут увидеть сценические костюмы актеров театров. Посетителям расскажут о современных подходах к дизайну одежды, о производстве дверных замков и т. д.

В технопарке «Сколково» учаастники акции изучат настоящего человекоподобного робота. Также можно будет посетить Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, центр дизайна Artplay, «Моторы Октября», «Бункер 42 на глубине 65 метров под землей и др.

Как ранее сообщало, в 2019 гола участниками московской акции «День без турникетов» стали около 5 тыс. человек.

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