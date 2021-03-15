Кишинёв, , 09:59 — REGNUM 15 марта в Молдавии объявили днём национального траура в связи со смертью писателя и общественного деятеля Николая Дабиже. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Сообщается, что траур объявлен в день похорон писателя «в знак глубокой печали, вызванной уходом в вечность известного писателя, ведущего сторонника национального движения возрождения, подписавшего Декларацию независимости Молдавии, академика и литературного историка».

В этот день в республике приспущены флаги на официальных учреждениях. В 12:00 по местному времени (13:00 мск) наступит минута молчания. Трансляцию похорон будет вести в прямом эфире государственное телевидение. Предприятиям и организациям рекомендовано в этот день отказаться от развлекательных мероприятий и программ.

Стоит отметить, что Дабиже скончался 12 марта в возрасте 72 лет в результате осложнений, возникших в ходе заболевания COVID-19. Он был почетным членом Румынской академии, дважды был депутатом парламента Молдавии, С 1989 по 1991 год был депутатом Верховного Совета СССР. Написал одну книгу. Скандальную известность он получил после расистских публикаций, в которых критиковал смешанные браки.