Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM Первый компонент российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Казахстане получили 69 тыс. человек. Об этом сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

В ведомстве уточнили, что вакцину получили 69 095 человек, вторым компонентом вакцины привиты 18 807 человек. Массовая вакцинация в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года.

На первом этапе в Казахстане используют российскую вакцину «Спутник V». С апреля в республике планируют начать применение местной вакцины QazCOVID-In.

Отметим, с 9 марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

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