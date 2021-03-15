Москва, , 09:57 — REGNUM Введение паспорта вакцинации от COVID-19 является способом для контроля передвижения людей, которое повлечет за собой социальное неравенство. Такое мнение 15 марта высказал главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«COVID-паспорта — это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок», — приводит его слова РИА Новости.

Также Тимаков напомнил, что ранее во время проведенных исследований были выявлены массовые случаи повторного заражения коронавирусом и уточнил, что даже массово применяемая в Евросоюзе вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer «не спасает от летальности».

«А если она не спасает от летальности и тяжелых осложнений — смысл вводить эти паспорта? Это принуждение, социальное неравенство и принудительный контроль за передвижением населения», — заключил врач-инфекционист.

Отметим, ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕК намерена в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, позволяющем фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесения человеком коронавирусной инфекции.