Саранск, , 09:52 — REGNUM В Мордовии в начале апреля планируется открыть Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по республике. Об этом врио главы региона Артем Здунов заявил на встрече с главой МЧС Евгением Зиничевым.

По словам руководителя республики, около 3 тыс. человек находятся в готовности к реагированию по предназначению в паводкоопасный период. Здание центра, площадь которого составит около 3,2 тыс. кв метров, позволит разместить всех сотрудников оперативно-дежурных смен и повысить уровень оперативности обработки информации, поступающей о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Здунов поблагодарил Зиничева за поддержку в реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Кроме того, стороны обсудили планы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, период разлива рек в Мордовии прогнозируется в начале апреля. В зону возможного подтопления в республике попадают 57 населенных пунктов, девять низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 км. Временной промежуток между паводком и пожароопасным сезоном минимален.

«Все это может произойти очень быстро. Мы должны быть готовы к любой ситуации», — говорил Здунов.

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