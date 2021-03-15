Владивосток, , 10:04 — REGNUM В Приморье с 9 по 24 апреля пройдёт Всероссийский цифровой диктант — приглашают к участию всех желающих старше семи лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Организаторы разработали разные варианты диктанта для четырех возрастных категорий: детей от семи до 13 лет, от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего 60 лет.

«Каждое тестирование включает четыре смысловых блока — три основных и один дополнительный. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй — цифровым компетенциям, в том числе работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, защите персональных данных и устройств. Четвертый блок посвящен новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн», — пояснили в правительстве.

Повышение цифровой грамотности населения и создание кадрового резерва граждан, обученных цифровым компетенциям, — задачи национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в Приморье с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости повышения компетенции отраслевых заказчиков, обучение сотрудников органов власти и местного самоуправления процессному управлению, заявил заместитель калужского губернатора Дмитрий Разумовский на заседании рабочей группы «Городское хозяйство», которое состоялось в рамках рабочего совещания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко «Кадры для будущего».