Петрозаводск, , 10:03 — REGNUM В Карелии за последние сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем днем ранее. Также в регионе зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 15 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Из числа новых носителей заболевших — 95 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Тем временем в Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин, 1930 и 1940 годов рождения, и женщина, 1932 года рождения.

«Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 490 случаев заражения, 38 771 человек выздоровел, в том числе 189 — за прошедшие сутки. Скончались 345 человек.

Также за 14 марта в регионе было госпитализировано шесть человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5266 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявили 109 инфицированных коронавирусом