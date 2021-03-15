Киев, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 6792 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране госпитализированы 2497 человек, 130 пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Наибольшее количество случаев выявили в Житомирской и Львовской области — 778 и 552 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 467 548 случаев заражения, 28 433 случая завершились летальным исходом, прививки сделали 53 155 человек.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 9 тыс случаев носителей коронавируса SARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у граждан страны не будет права выбирать, какой вакциной от COVID-19 им прививаться.

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