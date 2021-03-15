Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Полиция Петербурга задержала двух братьев, 32 и 38 лет, подозреваемых в целой серии мошенничеств. Они представлялись полицейскими, сообщали пожилым людям о том, что их родственник якобы попал в беду, и выманивали у своих жертв крупные суммы денег, которые получали бесконтактным способом.

Как сообщили 15 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, преступную схему разработал старший брат, ранее неоднократно судимый и освободившийся из мест заключения всего несколько месяцев назад,

Он обзванивал петербуржцев, сообщая о том, что их близкий родственник якобы стал участником тяжелого ДТП, и предлагал заплатить за непривлечение к уголовной ответственности.

«Передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер», — уточнили в Главке. Роль курьера выполнял младший брат.

В одном из эпизодов 88-летняя женщина, испугавшись за свою дочь, которой якобы грозила уголовная ответственность, бросила в окно курьеру завёрнутые в пакет 400 тысяч рублей.

Преступники соблюдали правила конспирации: для каждого нового звонка потенциальной жертве приобретали недорогие мобильные телефоны, которые затем уничтожали, регулярно меняли место жительства, посуточно арендуя квартиры в разных районах города.

Пока установлены восемь жертв, в основном пожилые люди. Об ущерб составил порядка двух миллионов рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются и другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

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