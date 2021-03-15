Улан-Удэ, 15 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Бурятии организованы две рабочие группы, которые будут переводить Священное Писание и богослужебные тексты на бурятский язык. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии, перевод будет осуществляться различными методами.

Алексей Колчин ИА REGNUM Церковь

Этот вопрос был поднят на встрече митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа с настоятелем храма в честь священномученика Харлампия г. Иркутска протоиереем Евгением Старцевым.

«Первую группу возглавил иерей Давид Лупсанов, руководителем второй группы стал иерей Андрей Савин. В работе обеих групп будут принимать участие священнослужители и миряне, являющиеся носителями бурятской культуры», — отметили в епархии.