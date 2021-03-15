Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM На Сахалине в связи с улучшением эпидобстановки принято решение снять очередные коронавирусные ограничения, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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С 15 марта отменено требование о переводе 30% сотрудников предприятий на дистанционный режим работы — теперь все могут вернуться в офисы. Детям до 18 лет разрешено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

«Больше 32 тысяч сахалинцев и курильчан уже сделали прививки. Заболеваемость коронавирусом каждый день идет на спад. Благодаря этому у нас есть возможность постепенно возвращаться к привычной жизни», — отметил Валерий Лимаренко.

На Сахалине за последние сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 21 827 человек.

В очередь на прививку от коронавируса в островном регионе записались уже 21 342 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал постановление о послаблении коронавирусных ограничений.