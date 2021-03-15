Редвуд-Сити, США, , 09:50 — REGNUM Electronic Arts подтвердила, что один или несколько сотрудников компании занимались нелегальной продажей карточек FIFA Ultimate Team геймерам. Об этом 14 марта сообщило издание PCGamer.

Представители компании отметили, что на время внутреннего расследования сотрудники EA не смогут заниматься передачей карточек FIFA Ultimate Team. А после окончания расследования надлежащим образом будут наказаны и недобросовестные работники, и геймеры, принимавшие участие в сделке.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, геймеры начали массовой жаловаться на нелегальные действия со стороны сотрудников компании Electronic Arts. По их словам, разработчики игры начали втайне продавать карточки футболистов FIFA Ultimate Team за реальные деньги.

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