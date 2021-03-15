Орск, Оренбургская область, , 09:48 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области росгвардейцы задержали возле бара вооруженного мужчину, который вел себя агрессивно, сообщили 15 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управление Росгвардии по региону.

Дежурный экипаж вневедомственной охраны выехал по тревожному сигналу на охраняемый объект в бар на улице Крамоторская.

Выяснилось, что пьяный мужчина ломился в дверь неработающего бара. Бойцы обратили внимание на торчащий из куртки мужчины странный предмет, похожий на оружие. В ходе личного досмотра у орчанина обнаружили ружье «Сайга» и патроны.

Дебошир был передан прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции.