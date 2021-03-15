Москва, , 09:48 — REGNUM Варшава решила продлить еще на пять лет, до 9 декабря 2025 года, запрет на въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны российскому журналисту Леониду Свиридову. Об этом ИА REGNUM рассказал сам обозреватель МИА «Россия сегодня» Свиридов, отметив, что «Польша сегодня фактически превращается в зону, отгораживаясь от всего мира».

Его адвокат Ярослав Хелстовский ранее направил официальный запрос в общепольское Управление по делам иностранцев. «В запросе мы просили сообщить, фигурирует ли мой клиент в базе данных иностранных граждан, которым по различным причинам закрыт въезд в Польшу, — сообщил адвокат. — Ответ мы получили в письменном виде по почте».

В нем говорится, что Свиридов «фигурирует в списке иностранцев, чье нахождение на территории Польской республики нежелательно», и указывается, что «въезд господина Свиридова на территорию Польской республики или его пребывание на этой территории представляет угрозу для безопасности государства».

МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. Журналист был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В январе 2019 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял в производство иск российского журналиста против властей Польши.