Лондон, , 09:50 — REGNUM Британская компания Jaguar представила юбилейную коллекцию купе и родстеров E-Type. Демонстрационное видео с автомобилями размещено на YouTube-канале DPCcars.

Новинки созданы в честь 60-летия легендарной модели E-Type. Jaguar E-Type официально был представлен на Женевском автосалоне в 1961 году.

Всего будет собрано шесть пар автомобилей, состоящих из купе и родстера. Продаваться модели будут попарно. За комплект покупателю придётся отдать порядка 87 млн рублей. На выбор автопроизводитель предложит модификации с левым или правым расположением руля.

Кузов купе окрашен в цвет Flat Out Grey, а родстера — в оттенок Drop Everything Green.

В качестве силового агрегата у моделей 3,8-литровые рядные моторы V6 производительностью 265 «лошадей». От 0 до 100 км/ч машины разгоняются за семь секунд.

Ранее стало известно, что серийная версия модернизированного кроссовера Jaguar E-Pace 2021 модельного года появится на российском авторынке летом 2021 года. Авто будет изготавливаться на платформе Premium Transverse Architecture.

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