Манама, , 09:46 — REGNUM Руководитель американской команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер остался доволен работой пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера на предсезонных тестах. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба команды.

«Пилоты проделали хорошую работу. Думаю, они ещё учатся и сами остались довольны своими результатами. За исключением небольшого сбоя в пятницу утром, три дня тестов прошли хорошо. Я очень доволен тем, как они прошли», — сказал Штайнер.

Он добавил, что во время предсезонных тестов команда сделала всё, что было необходимо, включая тренировки на пит-стопах.

С 12 по 14 марта в Бахрейне прошли предсезонные тесты команд «Формулы-1». В заключительный день заездов Мазепин показал 14-е время, Шумахер — 15-е.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдёт в Бахрейне 26−28 марта.

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