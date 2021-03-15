Артём, Приморский край, , 09:57 — REGNUM В Артёме Приморья вандалы испортили портреты на памятнике героям Великой Отечественной войны. Полиция ищет «художников».

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«️Стела погибшим артёмовцам в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. пострадала от рук неизвестных вандалов. Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы», — написали в Instagram сотрудники мэрии Артёма.

Сотрудники управления благоустройства оперативно смыли черный маркер с памятника.

Это не единственный случай вандализма и безответственного отношения к городскому имуществу. Коммунальщики неоднократно очищали чаши Вечного огня от посторонних предметов, чтобы восстановить горение пламени.

Пользователи эмоционально отреагировали на акт вандализма:

«Только руки отрубать, как в Китае, совсем уже страх потеряли, старших не уважают, делают что хотят, воспитания никакого… Родителям так особенно втык за таких детишек».

Как сообщало ИА REGNUM, вандализм, который совершили неизвестные, осквернив советский танк-памятник Т-34 под Нарвой, является спланированной акцией.