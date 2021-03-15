Самара, , 09:51 — REGNUM Аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 °C и более зафиксирована 15 марта в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

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Сообщается, что утром 15 марта столбик термометра упал до отметки — 11 °C, а днем пройдет небольшой снег, температура воздуха ожидается — 5 °C.

Ночами 16 марта и 17 марта по области температура воздуха может опуститься до — 13 °C, а днем воздух может прогреться до +2°C.

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