Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» начнёт работу в Екатеринбурге 1 июля 2021 года. Об этом заявил журналистам глава городского управления культуры Илья Марков.

Открытие центра неоднократно откладывалось. Ранее планировалось, что «Эрмитаж-Урал» откроет свои двери в 2020 году. Теперь называется дата 1 июля 2021 года.

«Дата связана с началом эвакуации в 1941 году. Эта дата нам кажется очень правильной и символичной», — цитирует Маркова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе открыли музей имени легендарного диктора Совинформбюро Юрия Левитана.

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