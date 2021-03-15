Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM Правительство Индии может запретить криптовалюту в стране и её использовании в качестве механизма для транзакций. Об этом 15 марта сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующий законопроект предусматривает уголовную ответственность за обладание, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов.

В случае одобрения законопроекта, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально задуманный как средство платежа биткоин всё чаще используется для инвестиций. Благодаря нарастающему интересу предпринимателей к данной криптовалюте ее акции растут, и это наверняка поможет биткоинам обрести статус резервной криптовалюты, считают аналитики из банка Citi.

Читайте подробнее: Биткоину предсказали статус мировой резервной валюты