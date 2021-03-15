Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Как оказалось, заглавную тему к игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge исполнил вокалист группы Faith No More Майк Паттон. Об этом 14 марта сообщило издание PCGamer.

Музыкант рассказал, что работа над саундтреком для игры стала для него «чистым удовольствием». Стоит отметить, что Майк Паттон и раньше помогал создавать музыку для видеоигр, а также занимался озвучкой — в частности, он поучаствовал в разработке Left 4 Dead, Portal, Bionic Commando и дилогии The Darkness.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, фанаты успели посчитать всех злодеев, которые должны появится в игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Ожидается, что в проект заглянут: Бибоп, Рокстеди, различные виды ниндзя клана Фут, Бакстер Стокман, Зоракс и механизированная версия Шреддера.

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